Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.





Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisi ile Seydişehir'in Madenli Mahallesi arasındaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçları ve tırları, karayolları ekipleri kurtardı.





Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi, tırlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi.



Yetkililer, sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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