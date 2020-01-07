Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2) - Son Dakika

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İlçede sabahtan itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kar nedeniyle güzergahta ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye başkanından yolda kalanlara yardım

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bölge trafik ekipleri ile yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Özkan, yolda kalan sürücülere otomobillerini iterek yardımcı olmaya çalıştı.

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2)

Antalya, Akseki, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
19:28 Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:26 NATO, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika
19:26 "Futbolda şike kumpası" davası - Son Dakika
19:22 İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Son Dakika
19:05 İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Son Dakika
18:37 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]