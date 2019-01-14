Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Kar Yağışı Nedeniyle Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyorANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor



ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde ise bugün yağan kar kalınlığı da 40 santimetreye, ilçe merkezinde ise 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermezken, yetkililer yola çıkacak sürücüleri, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Meteorolojiden Çarşamba gününe kadar uyarı

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya-Konya yolunun Alacabel Geçidi'ne bugün başlayıp çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürecek yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonradan Çarşamba sabah saatlerine kadar Antalya-Konya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı ve Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi

Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı

Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak