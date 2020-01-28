Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor - Son Dakika

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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
6 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya- Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması başlattı.
Yolda kalanlara da Akseki Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.
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