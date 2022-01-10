Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar; sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yollardan Antalya- Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen TIR'lara, ekiplerin çalışmasının ardından geçiş izni verildi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi kısalan bölgede bazı araçlar yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde 50 santimetreye ulaştı. Tedbir amaçlı TIR'ların geçişine izin vermeyen ekipler, Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi. Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. TIR'lara ekiplerin çalışmasının ardından geçiş izni verildi. Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, akşam saatlerinde yeniden kar yağışı beklenen bölgede tedbirler alıp, sürücüleri zincir bulundurmaları yönünde uyardı.