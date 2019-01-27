Antalya-Konya Kara Yolunda Zincirleme Kaza

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Akseki-Seydişehir kara yolunun Akçeşme mevkisinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda hasar oluştu.



Zincirsiz çok sayıda araç yolda kaldı. Kazalar ve zincirsiz araçlar nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.



Akseki Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak özellikle yüksek tonajlı araçları yakınlardaki dinlenmesi tesislerine yönlendirdi.



Kaza yapan araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerini yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



Ekipler, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi başta olmak üzere kara yolunun trafiğe açık kalması için bölgedeki tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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