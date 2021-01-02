Antalya-Konya kara yolundaki sakinlik drone ile görüntülendi - Son Dakika

Antalya-Konya kara yolundaki sakinlik drone ile görüntülendi
02.01.2021 10:51
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda, sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya- Konya kara yolunda, sessizlik hakim oldu.
Akdeniz'i İç Anadolu Bölgesine bağlayan ve her mevsim uzun kuyrukların oluştuğu kara yolu, uygulanan kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Özellikle tatil dönemlerinde yüzlerce aracın geçiş yaptığı Antalya-Konya kara yolundaki sakinlik drone ile görüntülendi. Yoldan sadece kısıtlamadan muaf tutulan araçların geçiş yaptığı görüldü.
Jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
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