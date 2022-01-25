Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Akseki'nin Güçlüköy Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 100 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi. Manavgat'ın Hacıobası mevkisinde bulunan kontrol noktasından itibaren TIR'ların Akseki yönüne salınmadığı belirtildi. Akseki'nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Alacabel'de tipi nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.