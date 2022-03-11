Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı

11.03.2022 11:22

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolu, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda kar etkisini gösterdi. 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı. Alacabel'de görüş uzaklığı, sıfırlandı. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri, iş makineleriyle yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kara yolu dün de saat 21.00 sıralarında TIR geçişine kapatılmıştı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolda kontrol yaparak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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