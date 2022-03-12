Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

12.03.2022 03:03

Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı Alacabel'de kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeni ile yol tüm araçlara trafiğe kapatıldı.

Antalya- Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Alacabel'de kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeni ile yol tüm araçlara trafiğe kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli yollardan olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları ekipleri tipi nedeni ile çalışmakta zorluk çekiyor.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makineleri ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

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Tragger, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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