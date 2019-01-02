Antalya-Konya Karayolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
13 dakika önce
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldıANTALYA - Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
ANTALYA - Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken Antalya'dan Konya'ya ulaşımı sağlayan karayolu kapandı. Karayolu ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.
Polis, araçların geçişine izin vermezken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
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