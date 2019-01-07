Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya Karayolu ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya Karayolu ulaşıma kapandı.

Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya Karayolu'nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki'nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.

Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor

Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi Üniversitede Tüfekle İntihar Girişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:08:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]