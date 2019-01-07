Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya Karayolu ulaşıma kapandı.
ANTALYA'nın Akseki
ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya
Karayolu ulaşıma kapandı.
Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya Karayolu'nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki'nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.
Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:58 Kaynak: DHA
Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu
Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi
Üniversitede Tüfekle İntihar Girişimi