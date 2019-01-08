Antalya- Konya Karayolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Antalya- Konya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı.
Antalya- Konya
karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
ANTALYA'nın Akseki
ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı.
Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Akseki'nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.
Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:50 Kaynak: DHA
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