Antalya- Konya Karayolu'nda Kar Ulaşımı Aksatıyor
21 dakika önce
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Antalya- Konya Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
ANTALYA'nın Akseki
ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Antalya- Konya
Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Antalya- Konya Karayolu'nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar ve tipi bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz veya kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yolun kapanma ihtimaline karşı Karayolları ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: DHA
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