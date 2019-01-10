Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Karayolu'nda Kar Ulaşımı Aksatıyor

Antalya- Konya Karayolu'nda Kar Ulaşımı Aksatıyor

21 dakika önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Antalya- Konya Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya Karayolu'nda Kar Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Antalya- Konya Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya Karayolu'nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar ve tipi bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz veya kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yolun kapanma ihtimaline karşı Karayolları ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: DHA

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