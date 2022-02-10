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Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı - Son Dakika

Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı

10.02.2022 13:07
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya karayolu, sadece otobüslerin geçişine kontrollü olarak açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılan Antalya- Konya karayolu, sadece otobüslerin geçişine kontrollü olarak açıldı.

Karayolunun otobüslere açılmasının ardından otomobillere ise alternatif yol olan Akseki-Cevizli-Beyşehir karayolu üzerinden geçit verilmeye başlanıldığı ve uzun araçlar dahil olmak üzere diğer araçların Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından Akseki kavşağında bekletildiği bildirildi.

Alacabel'de kar yağışı etkisini yitirirken, tipinin devam ettiği ve Karayolları Alacabel ekiplerinin yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasının aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı
Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı

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500

İç Anadolu, Tragger, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu sadece otobüslere kontrollü şekilde açıldı - Son Dakika
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