Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

10.03.2022 23:03
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı. Karayolu akşam 21.00 sıralarında tırlara kapatılmıştı.

Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 ila 60 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü. Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makineleri ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. - ANTALYA

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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı

Tragger, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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