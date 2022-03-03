Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

03.03.2022 23:01

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu kontrollü bir şekilde tüm araç trafiğine açıldı.

Antalya- Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu kontrollü bir şekilde tüm araç trafiğine açıldı.

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 24.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00 civarında tüm araç trafiğine kapatılmşıtı. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düşmüştü.

Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesinden sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açılan Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

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İç Anadolu, Tragger, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika
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