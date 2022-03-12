Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

12.03.2022 13:17
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan ve gece saatlerinde kapanan Antalya-Konya karayolu, kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan ve gece saatlerinde kapanan Antalya- Konya karayolu, kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde gece saatlerinde yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, karayolu gece saat 01.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatılmıştı. Karayolları ekipleri, Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinde tüm araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de sabah saatlerinde kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki- Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Ekipler, yolda şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA

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Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı Yol kenarında bekleyip, mahsur kalan araçların yardımına koşuyorlar Yol kenarında bekleyip, mahsur kalan araçların yardımına koşuyorlar

İç Anadolu, Antalya, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Son Dakika
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