Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolu Ulaşıma Açıldı

Antalya-Konya Karayolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Yoğun kar yağışının ardından kısa süre ulaşıma kapanan Antalya-Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Antalya-Konya Karayolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Yoğun kar yağışının ardından kısa süre ulaşıma kapanan Antalya- Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı. Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve yaşanan maddi hasarlı kazalar nedeniyle Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapanmıştı. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de bazı araçların yolda kaldığı belirtildi. Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki Kavşağı'nda da tedbir alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan tır ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Yolda kalan araçlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol kar yağışının durması ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

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