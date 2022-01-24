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Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı - Son Dakika

Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı

24.01.2022 00:52

Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı Yaklaşık 3 metrelik kar kütleleri 800 metrelik karayolunu tamamen kapladı Yolun trafiğe kapalı olması can ve kaybı ve yaralanmanın önün geçti ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan...

Antalya- Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı

Yaklaşık 3 metrelik kar kütleleri 800 metrelik karayolunu tamamen kapladı

Yolun trafiğe kapalı olması can ve kaybı ve yaralanmanın önün geçti

ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayoluna çığ düştü. 3 metre yüksekliğinde yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yolu kapladı. Yolun trafiğe kapalı olması sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda yolun temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevki Seydişehir istikametine yaklaşık yaklaşık 2 kilometre mesafede çığ düştü. Bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda yolun yaklaşık 24 saattir kapalı olması bir facianın önüne geçti. 800 merelik karayolunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kar kütleleri oluştu. Kar kütleleri karayolları Alacabel ekipleri tarafından çok sayıda iş makinası ile yolda yığılan karları temizliyor. Bir yandan kepçelerle karlar yol kenarına atılırken, kar savurma makinaları ile de yoldan dışarı atılıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alacabel'de etkili olmuştu. Etkili kar yağışı ve tipi nedeni ile karayolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle düşen çığda herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Bölgede kar yağışının durduğu bildirilirken, Karayolları ekipleri çığ nedeni ile yığılan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından 1825 metre rakımlı Alacabel'de de kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam edecek. Kapalı olan yolun sabah saatlerinde açılması bekleniyor.

Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı

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İç Anadolu, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayoluna çığ düştü, 3 metrelik kar kütleleri yolu kapladı - Son Dakika
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