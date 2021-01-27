- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı - Son Dakika

- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı

27.01.2021 14:42

- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor.

- Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı

ANTALYA - Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde gece saat 04.00'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı, ayrıca fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.

- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı
- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı
- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı
- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı - Son Dakika


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