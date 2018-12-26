Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Kar Kalınlığı 25 Santimetreye Ulaştı

Antalya-Konya Karayolunda Kar Kalınlığı 25 Santimetreye Ulaştı

31 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Antalya-Konya Karayolunda Kar Kalınlığı 25 Santimetreye Ulaştı, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için karayolları ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ekipler ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi yakınlarında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Alacabel'de, gece yolda kalan araç ve tırları karayolları ekipleri kurtardı. Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yapıyor.

Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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