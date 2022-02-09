Üye Girişi
Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı - Son Dakika

Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

09.02.2022 12:30

- Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün başlayan kar yağışı devam ederken bölgede kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

- Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda dün başlayan kar yağışı devam ederken bölgede kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 20.00'den itibaren yağan kar etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabelde gece saatlerinde kar ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları Alacabel ekipleri aralıksız yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile tedbir amaçlı uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yola çıkacak diğer araçların ise yanlarında zincir bulundurmalarını istiyor.

"Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı"

Kar yağışı nedeni ile gece saat 20.00'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar ile zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.

Diğer yandan Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de kar yağışının olduğu, kar kalınlığının ise yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Antalya Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları başlattığı bildirildi.

Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı
Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı
Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

YORUMLAR
500

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement