Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı - Son Dakika

- Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda dün başlayan kar yağışı devam ederken bölgede kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 20.00'den itibaren yağan kar etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabelde gece saatlerinde kar ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları Alacabel ekipleri aralıksız yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile tedbir amaçlı uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yola çıkacak diğer araçların ise yanlarında zincir bulundurmalarını istiyor.

"Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı"

Kar yağışı nedeni ile gece saat 20.00'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar ile zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.

Diğer yandan Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de kar yağışının olduğu, kar kalınlığının ise yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Antalya Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları başlattığı bildirildi.