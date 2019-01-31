Antalya-Konya Karayolunda Kar Nedeniyle Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
1 saat önce
Antalya-Konya karayolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyorANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Antalya- Konya
karayolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz
Mahallesi'nden itibaren Seydişehir'in Madenli
Mahallesi arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçlar ve tırları kara yolları ekipleri kurtardı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, tırları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:42 Kaynak: İHA
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