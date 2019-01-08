Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Kar Sebebiyle Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya Karayolunda Kar Sebebiyle Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya-Konya Karayolunda Kar Sebebiyle Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar sebebiyle ilçe genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 30 mahallenin yolları kapanırken, ekipler Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesine ait 13 iş makinesiyle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya-Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalanlara ise Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya-Konya yolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Akseki, Konya, Kar, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:36:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Kar Sebebiyle Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]