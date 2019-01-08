Antalya- Konya
karayolunda kar sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor Kar
kalınlığının ilçe merkezinde 35 santime ulaştığı ilçede okullar tatil edildi
ANTALYA - Akseki
İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar sebebiyle ilçe genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. kar kalınlığının ilçe merkezinde 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 30 mahallenin yolları kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesine ait 13 iş makinesi ile ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya- Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki'den itibaren Akseki - Seydişehir
karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeni ile Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalanlara ise Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildi.
Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya- Konya karayollarında karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.