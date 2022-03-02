Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

02.03.2022 11:51

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladıSeydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya- Konya karayolunda kar yağışı başladı

ANTALYA Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Saat 08.30 sıralarında Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı - Son Dakika


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