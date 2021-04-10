AntalyaKonya karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde saat 19.00 civarında başlayan kar yağışı devam ederken kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Karayolunda kar yağışı nedeni ile saat 23.45'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmezken, uzun araçlar ile kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA