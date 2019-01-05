Antalya-Konya Karayolunda Karakış Manzaraları
24 dakika önce
Antalya-Konya karayolunda kara kış yaşanıyor.
Antalya- Konya
karayolunda kara kış yaşanıyor. Kar
kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolu bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde karla mücadele çalışmaları devam ederken yolda meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dün gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 100 metreye kadar düştüğü bölgede Karayolları Alacabel ekipleri 11 kar küreme aracıyla yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma
ekipleri hem yol güzergahında denetim yapıyor hem de Akseki yol ayrımında zincirsiz, çekme halatı bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Öte yandan yolda meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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