Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Karakış Manzaraları

Antalya-Konya Karayolunda Karakış Manzaraları

24 dakika önce

Antalya-Konya karayolunda kara kış yaşanıyor.

Antalya-Konya Karayolunda Karakış Manzaraları, System.String[]
Antalya- Konya karayolunda kara kış yaşanıyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde karla mücadele çalışmaları devam ederken yolda meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dün gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 100 metreye kadar düştüğü bölgede Karayolları Alacabel ekipleri 11 kar küreme aracıyla yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ekipleri hem yol güzergahında denetim yapıyor hem de Akseki yol ayrımında zincirsiz, çekme halatı bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan yolda meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Kar, Konya, Antalya, Güncel
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