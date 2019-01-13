Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediliyor

Antalya-Konya Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediliyor

24 dakika önce

Antalya-Konya karayolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

Antalya- Konya karayolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri gece gündüz demeden kar temizleme çalışması yapıyor. Ekipler kar yağmadığı zamanda ise Rotatifler ve kar kürüme araçları ile yol kenarına yığılan karları yolun dışına atıyorlar.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu karayolları Alacabel ekiplerinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan Akseki'nin Yarpuz mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkiisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz demeden kar temizleme çalışması yapıyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulunan karlar Karayolları Alacabel ekibi tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları, kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor.
Sürekli olarak Antalya'dan Konya'ya gittiklerini anlatan sürücü Fatih Çalışkan, sürekli olarak bu yolu kullandıklarını anlattı. Alacabel'de her kış olduğu gibi bazı sıkıntıların yaşandığını fakat karayolları sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Çalışkan, "Ekipler yolda sürekli çalışıyorlar. Yol genişletme çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

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