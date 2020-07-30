Antalya-Konya karayolunda tatilci yoğunluğu - Son Dakika

Antalya-Konya karayolunda tatilci yoğunluğu

Konya-Antalya Karayolu Manavgat girişinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Antalya-Konya karayolunda tatilci yoğunluğu, System.String[]

Konya-Antalya Karayolu Manavgat girişinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürüyle birlikte kontrol noktasına gelen Kaymakam Dr.Mustafa Yiğit, tatilcilere özellikle Korona virüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı Arifesinde Konya-Antalya Karayolu Manavgat girişinde bulunan Hacıobası Kontrol Noktasında yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dolayısıyla başta Ankara olmak üzere Kayseri, Konya ve diğer illerden tatilciler özel araçları ve otobüslerle akın akın Antalya'ya geliyor.

Hacıobası Kontrol Noktasında görevli Jandarma ve Polislerin araçları durdurarak kimlik kontrolü yapması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüsünün belgesi trafik ekibi tarafından kontrol edilirken diğer ekipler araçlarda bulunan vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol ediyor.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile birlikte Hacıobası Kontrol Noktasında denetlemelerde bulunan Manavgat Kaymakamı Dr.Mustafa Yiğit, görevlilerin durdurduğu araçların sürücülerine trafik kurallarına uymaları, araçlardaki yolculara da Korona virüs tedbirlerini kesinlikle elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Manavgat, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya-Konya karayolunda tatilci yoğunluğu - Son Dakika
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