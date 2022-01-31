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Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika

Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

31.01.2022 17:32

- Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı devam ediyor Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile sabah saatlerinde tırların geçişine izin verilmeyen...

- Antalya- Konya karayolunda trafik normale döndü

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı devam ediyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile sabah saatlerinde tırların geçişine izin verilmeyen yol tamamen trafiğe açıldı. Alacabel'de ise kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Gece saat 23.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki merkezden itibaren başladı. Akseki merkezde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 70 santimetreye ulaştığı bildirildi Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine sabah saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi. Diğer yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar kalınlığının yer yer 30 ila 50 santimetreyi bulduğu bildirildi. Kapalı olan mahalle yollarında ise Akseki ve Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika


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