Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika

Antalya- Konya karayolunda trafik normale döndü

ANTALYA Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile dün akşam saatlerinde 20.30 sıralarında tırların geçişine izin verilmeyen yol tamamen trafiğe açıldı.

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine saat 20.30 saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Alacabel'de kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.