Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

1 saat önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye, ilçe merkezinde ise 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermezken, yetkililer yola çıkacak sürücüleri, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Meteorolojiden Çarşamba gününe kadar uyarı

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya-Konya yolunun Alacabel Geçidi'nde bugün başlayıp Çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürecek yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonradan Çarşamba sabah saatlerine kadar Antalya-Konya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı ve Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Akseki, Kar, Konya, Antalya, Güncel
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