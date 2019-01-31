Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

20 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Seydişehir'in Madenli Mahallesi arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçlar ve tırları kara yolları ekipleri kurtardı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, tırları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:58 Kaynak: İHA

Seydişehir, Akseki, Konya, Antalya, Güncel
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