Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
20 dakika önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz
Mahallesi'nden itibaren Seydişehir'in Madenli
Mahallesi arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçlar ve tırları kara yolları ekipleri kurtardı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, tırları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı