Antalya- Konya Karayolunda Ulaşım Normale Döndü

ANTALYA'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü.

ANTALYA'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü.



Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Son dönemde kar nedeniyle sık sık kapanan yolda bugün güneşli hava hakim oldu. Yolun trafiğe açık tutulması için günlerdir yoğun çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaptı. Yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atıldı.



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