Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Normale Döndü

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Normale Döndü

44 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ulaşım normale döndü.

Antalya-Konya Karayolunda Ulaşım Normale Döndü, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir yolunda ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Yol kenarında biriken 2 metre yükseklikteki kar birikintileri temizleniyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü.Yol kenarında biriken ve zaman zaman yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.

Dün bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemiş, maddi hasarlı bir çok trafik kazası meydana geldi, zincirsiz çok sayıda araç yolda kaldı. Kazalar ve zincirsiz araçlar nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Antalya- Konya karayolunda Akseki'den itibaren karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutulması için yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları Alacabel ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Seydişehir, Akseki, Konya, Antalya, Güncel
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