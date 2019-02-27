Antalya-Konya Karayolunda Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
1 saat önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alacabel mevkiinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve aralıksız devam eden yağış sebebiyle görüş mesafesi düşen ve buzlanan yolda kalan araçlara, karayolları ekipleri yardım ediyor. Yolda tuzlama çalışması yapılırken kar küreme araçlarının yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Akseki ilçe girişinden itibaren uzun araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların kar ve tipiye hazırlıksız yakalandığı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde karayolları ekipleri yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtarırken, ilerleyemeyen araçların sahipleri de zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:45 Kaynak: İHA
Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest Bırakıldı
3 Aylık Reyhan Bebek Öldü, Anne Ev Sahibini Suçladı (2)
Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu
Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi