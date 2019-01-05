Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

Antalya-Konya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

21 dakika önce

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 50 santime ulaştıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Antalya- Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı bölgede, bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Tır ve çekicilerin de yola çıkışına izin verilmiyor. Karayolları Alacabel ekiplerinin karla mücadele ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(AÇ-CE-MK-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Akseki, Antalya, Konya, Kar, Genel
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