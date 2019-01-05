Antalya-Konya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı
21 dakika önce
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 50 santime ulaştıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Antalya- Konya
karayolunda yoğun kar yağışı
Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı
ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Kar
kalınlığının 50 santime ulaştığı bölgede, bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Tır ve çekicilerin de yola çıkışına izin verilmiyor. Karayolları Alacabel ekiplerinin karla mücadele ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(AÇ-CE-MK-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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