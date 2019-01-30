Antalya-Konya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı... Hazırlıksız Yakalanan Yüzlerce Araç Sürücüsü Yolda...
1 saat önce
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı... Hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kaldıANTALYA - Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Antalya- Konya
karayolunda yoğun kar yağışı... Hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kaldı
ANTALYA - Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bölge Trafik ekipleri Konya istikametinde Akseki
kavşağında uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de araçların yolda kaldığı ve karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki kavşağında da tedbir alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan tır ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
(AÇ-CE-MK-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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