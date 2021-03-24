Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı Kayan tırlar sebebiyle araçlar dinlenme tesislerinde beklemeye alındı Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Antalya- Konya karayolunda yoğun kar yağışı Kayan tırlar sebebiyle araçlar dinlenme tesislerinde beklemeye alındı ANTALYA - Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşım 10 santime ulaşan kar sebebiyle kayan tırlar yolu kapatınca küçük ve büyük araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bugün Saat 16 00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken karayolunu kullanan araçlar da hem kar yel yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Bölgede tırların kayarak yolu makaslaması sebebiyle güzergahı kullanın araçlar hem konya hem Antalya istikametinden geçişleri durduruldu. Araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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