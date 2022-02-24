Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı

24.02.2022 15:57
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı başladı.

Antalya- Konya kara yolunda kar yağışı başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve yol tırların geçişine kapatıldı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren saat 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle Kara yolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri yollarda kaldı. Kara yolları ekipleri ve bölge trafik ekipleri yolda kalan araçlara yardım etti. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaşırken, kar yağışının etkili olması nedeniyle saat 15.00 itibarıyla kara yolu tırların geçişine kapatıldı.

Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken kara yolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı

YORUMLAR
500

Antalya, Yarpuz, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement