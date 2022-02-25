Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika
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Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

25.02.2022 00:57
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile saat 15.00 sıralarında tırların geçişine izin verilmeyen yol akşam saatlerinde tamamen trafiğe açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile saat 15.00 sıralarında tırların geçişine izin verilmeyen yol akşam saatlerinde tamamen trafiğe açıldı.

Saat 13.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine saat 15.00 saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Alacabel'de kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Yolda kalan birçok araç ise karayolları ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin gece buzlanmaya karşı zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

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Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

Antalya, Konya, Saat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü - Son Dakika
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