Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı

Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

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ANTALYA- Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki ile Konya'nın Seydişehir istikametlerinden karayoluna araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin bölgedeki tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

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