Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı (2)
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KONTROLLÜ OLARAK AÇILDIKar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI Kar
yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya
yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
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