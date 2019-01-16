Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı (2)

Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı (2)

23 dakika önce

KONTROLLÜ OLARAK AÇILDIKar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı (2), System.String[]
KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Kar, Akseki, Konya, Güncel
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