Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Yolunda Etkili Kar Yağışı

Antalya-Konya Yolunda Etkili Kar Yağışı

1 saat önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Antalya-Konya Yolunda Etkili Kar Yağışı, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ulaşım ise güçlükle sağlanıyor.

Akseki'de sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, bölge trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor.

Bölgede kar kalınlığının ise 1 metreye ulaştığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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