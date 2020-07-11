Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı İki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti Antalya'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya- Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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İki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GY 482 plakalı açık kasa kamyonet ile yine sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi ölürken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 01:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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