Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı - Son Dakika

Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

6 saat önce

Antalya ile Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı, System.String[]

Antalya ile Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Akseki ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.

Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Antalya, Akseki, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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