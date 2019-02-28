Antalya-Konya Yolunda Kar ve Tipi Etkili Oluyor
1 saat önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan zincirsiz ve büyük araçlar kurtarıldı.
Akseki Bölge Trafik ekiplerince bir süre geçişlerine izin verilmeyen büyük araçlar, dinlenme tesislerine yönlendirildi.
Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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