Üye Girişi
KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ - Son Dakika

KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ

31.01.2022 14:51

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya- Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi.

Kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan 1825 metre rakımlı Alacabel'de TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Akseki'de dün saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin ulaşımın aksamaması için çalışmaları devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Alacabel'den TIR'ların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.

KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ
KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ
KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ

YORUMLAR
500

İç Anadolu, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:54 Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement