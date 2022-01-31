KONYA YOLUNDA TIR GEÇİŞİNE KAR ENGELİ - Son Dakika

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya- Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi.

Kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan 1825 metre rakımlı Alacabel'de TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Akseki'de dün saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin ulaşımın aksamaması için çalışmaları devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Alacabel'den TIR'ların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.